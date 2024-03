Mutige Helfer verhindern Inferno auf Autobahn

Feuerwehrmann in Zivil als Retter

Unter ihnen befand sich auch der Schwechater Feuerwehrwehrmann Alexander Paulus: „Ich habe am Weg zur Arbeit eine Rauchsäule wahrgenommen. In Zusammenarbeit mit anderen Ersthelfern haben wir dann rasch reagiert und die Feuerlöscher aus unserem privaten Auto genutzt, um den Entstehungsbrand niederzuschlagen. Wir konnten so ein Ausbreiten der Flammen und somit einen Vollbrand des Fahrzeuges verhindern!“