Salzburg-Filiale als Prüfstein für Jungbullen

Jahrelang hatte diesen Titel Blau-Weiß Linz inne, der Bundesliga-Aufsteiger gab den Stab aber an Ried weiter. Im Innviertel bildete sich die neue Salzburg-Filiale der zweiten Liga. Mit Jonas Mayer, Belmin Beganovic, Ben Wörndl, Nikola Stosic (wechselte im Winter zu Sturm Graz II) und Matthias Gragger kamen bisher fünf „Stierwoscha“ für die Oberösterreicher zum Einsatz. Zudem zählt Goalie Dominik Stöger zum Kader, der aber derzeit noch den Kasten für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Mitte hütet. Vor allem der Pinzgauer Mayer hat es Trainer Maximilian Senft angetan. Der 19-Jährige stand in dieser Saison bereits 14 Mal auf dem Feld, verlängerte seinen Vertrag bis 2026.