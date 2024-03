Zwei Jungbullen nach Leidenszeit wieder in Topform

Sportlich läuft es für Liefering in der zweiten Liga im Frühjahr nach Wunsch. Nach drei Siegen soll Freitag (18.10, live in der Konferenz auf ORF Sport plus) auch in Vorarlberg ein voller Erfolg her. „Mit Bregenz erwartet uns eine gestandene Männermannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, auf diese Herausforderung freuen wir uns“, sagt Trainer Onur Cinel, der die Siegesserie fortsetzen will.