Team veröffentliche letzte Botschaft Nawalnys

Wolkow erklärte, viele Menschen würden nach Nawalnys Tod Wut, Ärger und Ohnmacht verspüren. Durch Wahlen sei in Russland kein Machtwechsel zu erreichen, weil das Ergebnis manipuliert werde. Das einzige, was man tun könne, sei den Machtapparat in Stress zu versetzen.