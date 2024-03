Nawalny-Vertrauter brutal mit Hammer angegriffen

15 Mal mit dem Hammer auf Bein geschlagen

Schon am Mittwoch wendete sich auch der 43-Jährige in einem Onlinevideo: Er sei Opfer eines „typischen“ Angriffs der Schergen des russischen Präsidenten Wladimir Putin geworden. In dem auf Telegram veröffentlichten Video gab er zudem an, dass ihm bei der Attacke ein Arm gebrochen wurde. Außerdem hätte der Unbekannte etwa 15 Mal mit dem Hammer auf sein Bein geschlagen.