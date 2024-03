Buwog-Mutter Vonovia meldet über 6 Mrd. € Verlust

Die Krise am Immobilienmarkt hat auch die deutsche Buwog-Mutter Vonovia tief in die roten Zahlen gerissen. Der Konzern verbuchte nach Abwertungen seiner Immobilien im Vorjahr einen Verlust von rund 6,7 Milliarden Euro, wie er am Donnerstag mitteilte. Konzernchef Rolf Buch will weiter das Geld zusammenhalten und sich von Immobilienpaketen trennen, um den Verschuldungsgrad zu drücken.