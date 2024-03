Unwetteropfer fühlen sich im Stich gelassen

Wir besuchen Jungbauer Benedikt Lassnigg in der kleinen Ortschaft Slovenjach. „Mit der Mure ist fast der halbe Berg abgerutscht. Vom Wald ist kaum noch etwas geblieben.“ Der Erdrutsch hat einen zweieinhalb Kilometer langen Krater in die idyllische Landschaft gerissen. „Meine Nachbarn haben noch immer keine Straße“, so der Forstwirt. Unwetter habe es ja immer gegeben, aber noch nie so eines wie 2023. „Gegen die Kraft der Natur können wir nichts tun.“