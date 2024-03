Dieses Vorstadtbeisl ist immer voll

Zurück aus der Pension

Selitsch selbst ist mit 75 Jahren eigentlich schon in Pension, musste aber aufgrund der Personalnot zurückkommen. Seit 1978 gehört ihm das Vorstadtbeisl, davor kochte er 10 Jahre lang bei einem Heurigen in Grinzing. „Auch heute stehe ich noch täglich in der Küche“, betont er. Auf die Lebensmittel wird großer Wert gelegt.