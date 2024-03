Wasserschaden bringt neuen Zeitdruck bis zum Start

Größere Schäden konnten verhindert werden

Man habe den Wasserschaden auf der Dialysestation sofort erkannt und mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Aktuell laufen die Prüfungen, wie es zum Gebrechen kommen konnte. „Mit solchen unvorhersehbaren Ereignissen muss man bei einer Inbetriebnahme von so großen Bauten – trotz laufenden Überprüfungen – immer rechnen. Wesentlich ist aber, dass der Zeitplan für die weitere Übersiedlung und auch die Eröffnung der Klinik hält, wie bisher immer kommuniziert“, erklärt Franz Öller, kaufmännischer Direktor der Gesundheit Burgenland. Weiters weist man auch darauf hin, dass es durch die hervorragende Zusammenarbeit aller Gewerke gelungen ist, den Schaden so rasch als möglich zu entdecken und damit größere Schäden am Gebäude verhindern konnte.