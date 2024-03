Generation Alpha: So ticken unsere Jüngsten

Emma ist erst vier, hat aber bereits eine Datenspur im Internet. Die Eltern posteten das Ultraschall-Bild via Instagram in alle Welt – vor dem ersten Schritt ein digitaler Fußabdruck. Dazu in sozialen Netzwerken dokumentierte Kindertheater-, Frühenglisch- und Karatekurs-Besuche. Liebe, Geschenke und Optimierung im Überfluss, zulasten der Erziehung. Psychologe Rüdiger Maas (45) nennt Junge in seinem gleichnamigen Buch „Generation lebensunfähig“: 13- bis 14-Jährige ab dem Geburtsjahr 2010, die Generation Alpha.