Wieso Aiwu den Titel seiner Mama schenken will

Emanuel Aiwu könnte sich mit Sturm Graz seinen ersten Titel überhaupt holen. Nach lehrreichen Jahren in Italien und England ist der 24-jährige Innenverteidiger dort, wo er sein will. Vor dem Duell am Sonntag gegen Rapid schwärmt Aiwu von seinem Ex-Verein: „Ein toller Klub, es war eine schöne Zeit.“