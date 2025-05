„Unfassbar!“ Erneut Aufreger bei Österreich-Partie

Nun hatte die Truppe von Roger Bader erneut Schiri-Pech, blieb am Ende aber cool und hat dank des Erfolgs über die Franzosen den Klassenerhalt bereits fix in der Tasche. Mit einem weiteren Sieg am Sonntag (16.20 Uhr) gegen Slowenien könnte es zum Abschluss am Dienstag (12.20/beide live im sportkrone.at-Ticker) gegen Lettland sogar um den Viertelfinaleinzug gehen.