Sepp Straka verpasst Cut bei PGA Championship

Straka war nach dem Triumph beim PGA-Turnier in Philadelphia als Weltranglistenneunter mit hohen Erwartungen zum zweiten Major des Jahres gereist, die er allerdings nicht erfüllen konnte. Am zweiten Tag unterliefen dem ÖGV-Golfer direkt Bogeys auf dem zweiten und dritten Loch. Nach dem Fehlstart kämpfte sich Straka mit Birdies an den Löchern 5, 8 und 10 zurück, konnte dann aber nicht nachsetzen. Stattdessen kassierte er am vorletzten Loch ein weiteres Bogey, womit er den Cut verpasste.