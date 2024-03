Mann wollte Tausende Euro Finderlohn für Handy

In der Nacht auf Sonntag fand der 26-jährige Österreicher in einem Lokal in Sölden (Bezirk Imst) das Smartphone, das er in der Folge unterschlagen wollte. „Nachdem der Besitzer des Telefons einen Finderlohn ausgelobt hat, trat der 26-Jährige mit dem Verlustträger telefonisch in Kontakt und forderte einen vierstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Polizei. Außerdem drohte er mit der Zerstörung des Telefons, falls der Besitzer keine Zahlung leisten würde.