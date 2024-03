Nettes „Körberlgeld“ für Fast-Food-Riesen?

Bezahlfrist bereits vorbei

Bis Anfang Februar die Strafe eintrudelte. „Der Brief ist in den Semesterferien ins Büro gekommen“, erzählt Margit Michlits. Als sie den Brief in Händen hielt, war die Bezahlfrist der Strafe bereits vorbei. Sie versuchte bei McDonalds mehrmals anzurufen, schrieb Mails – keine Reaktion. Trotzdem bezahlte die Neusiedlerin die Strafe nicht. „Mir hat es dann gereicht und ich habe ein letztes, ziemlich böses Mail geschrieben, dass ich die Sache weitergeben werde“, erzählt Michlits.