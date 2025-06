Sparstift auch in der Landeshauptstadt

Appell an Bund und Land

An Bund und Land richtet der Stadtchef, der auch Vizepräsident des Österreichischen Städtebundes ist, den Appell, strukturelle Änderungen vorzunehmen, um die Gemeinden dauerhaft zu entlasten. Viele Dinge würden an höherer Stelle beschlossen, die Abwicklung würde aber den Gemeinden umgehängt. Steiner tritt dafür ein, dass jene, die Projekte beschließen, auch die finanzielle Verantwortung dafür übernehmen sollen. Sprich: Wer anschafft, soll auch zahlen.