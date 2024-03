„The Donald“ und „Sleepy Joe“ gegen eine neue Welt

Die größten Nachrichtenagenturen (Associated Press und Thomson Reuters) haben ihren Sitz in New York. Das US Secret Service, die Central Intelligence Agency (CIA) und die National Security Agency (NSA) schnüffeln weltweit nach Geheimnissen. Legendär wurde die Abhörung des Mobiltelefons von Angela Merkel 2013. Die Beeinflussung der Weltöffentlichkeit durch die „Soft Power“ der Medien, Film- und Musikindustrie, des riesigen diplomatischen Apparats und der Mittel der Finanz ist offenkundig. Doch nun steht Präsident Joe Biden (81) einer Welt gegenüber, die sich enorm verändert hat.