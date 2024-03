Heftige Explosion in China: Mindestens ein Toter

Herumfliegende Teile und dichte Rauchsäule

In sozialen Medien kursierten Videos, auf denen eine Explosion in einem Gebäude zu sehen ist. Die Wucht der Detonation und herumfliegende Teile richteten schwere Schäden an umliegenden Gebäuden und Autos an. Über der Stadt, die rund 30 Kilometer von Peking entfernt ist, stieg eine dichte Rauchsäule auf. Feuerwehrleute löschten die Flammen im Gebäude, wie auf weiteren Videos zu sehen war.