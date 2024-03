Wiener SPÖ präsentiert „Generationenpaket“

Wenn die Wiener SPÖ zur Klausur ins Burgenland einlädt, dann sind solche Bilder nicht überraschend: Thermengäste in Bademänteln, Ankündigungen für die Zugvögel-Balz und österreichisch-ungarische Weiße Esel. Denn die Wiener SPÖ trifft sich mittlerweile traditionell in der St. Martins Therme in Frauenkirchen im Burgenland. Wer war dabei? Allen voran Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Klubchef Josef Taucher, AK-Präsidentin Renate Anderl - und zum ersten Mal auch der neue Parteichef Andreas Babler. Wer war nicht dabei? Auch traditionell: Hans Peter Doskozil. Lesen Sie morgen mehr dazu in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.