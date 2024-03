Der Herrscher der Bahnstreiks

Seit November ist es der sechste Streik, mit dem die Deutsche Bahn lahmgelegt wird. Am Montag waren die Güterzüge dran, dann der Personenverkehr–Millionen Betroffene (auch in Österreich) klagen, nur einer fühlt sich wie der große Herrscher über Deutschland: Claus Weselsky heißt der Mann, er wird mit 65 bald in Pension gehen, den Streik zelebriert der Gewerkschafts-Kapo mit besonderer Härte.