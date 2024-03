Deutscher Bahnstreik: Dazu raten jetzt die ÖBB

Lufthansa erwartet Ausfall von 1000 Flügen wegen Flugbegleiterstreik

Auch der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter zwingt am Dienstag und Mittwoch Zehntausende Passagiere zum Umplanen. Die AUA-Mutter ging am Montag davon aus, dass in Frankfurt und München an beiden Tagen insgesamt 1000 Flüge ausfallen werden. Betroffen sein werden nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers zusammen etwa 120.000. Flüge der Austrian Airlines (AUA) seien derzeit nicht betroffen, teilte eine AUA-Sprecherin der APA mit.