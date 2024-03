Nach Party verschollen: Drohne ortet Vermissten

Kurze Zeit später schlug das Infrarot-System erneut an. Und diesmal war es tatsächlich eine Person mit weißen Hemd - der Gesuchte! Per Funk wurden die Koordinaten an die Bodentruppen weitergeleitet, die den vermissten 25-Jährigen schließlich wohlbehalten antreffen konnte. Er hatte sich in einem Weingarten verirrt.