NÖ: Filmreifer Ausbruchsplan mit Seil scheiterte

Paragraf 300 wird nicht oft verhandelt im Wiener Landl. Er lautet „Befreiung von Gefangenen“ und ist mit bis zu zwei Jahren Haft bedroht. Am Dienstag war ein 18-Jähriger in Saal 16 unter anderem dafür angeklagt. Er wollte einen 38-jährigen Bosnier, den Ex seiner Mutter, aus der Justizanstalt St. Pölten befreien. Glücklicherweise blieb es beim Versuch. Denn der ungewöhnliche Tatplan scheiterte in letzter Sekunde.