Mit Herkules Pacult will Austria nun nach Europa!

Alles-oder-Nichts-Wechsel

Ein weiterer Held beim alles entscheidenden 1:1 gegen Rapid war am letzten Spieltag des Grunddurchgangs natürlich Christopher Wernitznig. Denn vier Minuten lang war Austria Klagenfurt ja nicht mehr in den Top 6, sondern in der Qualigruppe anzutreffen. Denn Hartberg glich am Sonntag ja um 18.28 Uhr gegen Sturm aus–1:1. Austria Klagenfurt war da aufgrund des 0:1-Rückstandes gegen Rapid zu diesem Zeitpunkt „unten“. Pacult bereitete kurz darauf schon seinen Alles-oder-Nichts-Wechsel vor, will in Minute 70 Robatsch bringen, um Verteidiger Wimmer als Sturmspitze aufzustellen. . .