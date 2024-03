Hinteregger verkauft Luxuswohnung am Wörthersee!

Wer will in die Wörthersee-Luxus-Wohnung von Martin Hinteregger einziehen? Der einstige Kultkicker und Nationalteam-Verteidiger verkauft sie - der Preis ist aber heiß. Interesse geweckt? Dann kann man sich bei Eishockey-Legende Tommy Koch melden - denn er werkt nun als Immobilienmakler und will die Residenz des baldigen Familienvaters an den Mann bringen. Während der einstige Fußballstar schon eine erste Anfrage eines Profiklubs hat. . .