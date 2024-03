Skurril! Diese Klubs wählen den KFV-Präsidenten

Martin Mutz gegen Manfred Mertel – die Präsidentenwahl beim Kärntner Fußballverband steht vor der Türe, der Wahlkampf geht schon in die heiße Phase. Am 15. März ist es soweit, wird im Lakeside Park in Klagenfurt über den künftigen Thron-Inhaber des KFV abgestimmt. Wer wird also die kommenden vier Jahre am Chefsessel sitzen? Der amtierende Interimsboss Mutz oder der einzige Gegenkandidat Mertel? Ganze 173 Vereine dürfen in Kärnten genau darüber abstimmen. Und da fängt es bereits an, richtig skurril zu werden. . .