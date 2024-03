Indien testet moderne Interkontinentalrakete

Indien will auf Atomwaffen verzichten

Die Raketenserie „Agni“ („Feuer“ in der Landessprache Hindi) gehört zu den modernsten Raketensystemen Indiens und verfügt über Mittel- und Langstreckenraketen. Das südasiatische Land treibt seit mehr als drei Jahrzehnten sein Raketenprogramm voran, hat aber einen Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen erklärt. Das Programm dient demnach ausschließlich defensiven Zwecken und zur Abschreckung der Rivalen in der Region, Pakistan und China.