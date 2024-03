Frauen zeigen enorme Stärke in der Wirtschaft

Frau tut Land gut! Mit einem Anteil an 52 Prozent der Bevölkerung ist das weibliche Geschlecht in Niederösterreich ein wesentlicher Faktor und nicht mehr wegzudenken. Zumindest wenn es nach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geht. Das Frauen auch in Führungspositionen ihren „Mann stehen“, stellt nicht nur die einzige weibliche Landeschefin unter Beweis. Bei der Podiumsdiskussion holte die Gründeragentur Riz up erfolgreiche heimische Business-Frauen vor den Vorhang, um über ihre unternehmerischen Erfahrungen zu erzählen.