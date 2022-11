Warum hinter Unternehmen immer öfter Frauen stehen

Anstatt mit Puppen zu spielen, wollte sie zuerst Löten lernen: Schon früh hat Maria Geir gelernt, nicht in Klischees zu denken. Beruflich ging es für sie in den Technik- und IT-Bereich. Dann wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich bin keine Quotenfrau“, erklärt die erfolgreiche Unternehmerin.