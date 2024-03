Darum sehen ein paar Hartberger diesmal schwarz

Wer am Sonntag von einem stinknormalen Steirer-Duell spricht, der lügt. Alleine die Top-Sechs-Konstellation macht das Steirer-Duell zum heißesten seiner bisherigen Geschichte. Dazu kommt, dass sich in den Reihen der Hartberger – nicht nur auf dem Feld – einige mit „Sturm-Verbindung“ befinden. Gut, die Spieler Ehmann, Komposch, Kainz, Avdijaj, Frieser oder Urdl waren in der Jugend – oder auch in der Bundesliga – in Graz. So weit, so normal.