Dieser Koch liefert internationale Menüs aus

Eigenes Erfrischungsgetränk hergestellt

Und weil ihm zu seinen Menüs das passende Getränk fehlte, tüftelte er auch an einem eigenen Erfrischungssaft. „Ich habe ein Ginger Beer aus Ingwer und Zitrone herausgebracht“, zeigt sich der Familienvater motiviert, der stark auf frische, saisonale, regionale und naturnahe Küche setzt. „Ich habe erst in Österreich den Suppenwürfel kennengelernt. So etwas gibt es in Kolumbien nicht.“