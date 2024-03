Nach Verurteilung sofort wieder wild randaliert

Eine „Panikattacke“ habe ihn geritten, gab der 19-Jährige aus Kematen an der Krems später gegenüber Polizisten an. Zuvor hatte der junge Mann am Freitagabend in Bad Hall das Glas der Eingangstür einer Bistro-Box zerschlagen, war anschließend in ein silbernes Auto gesprungen und mit dessen Fahrer davongerauscht.