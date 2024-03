SPÖ: Betretungsverbote mit Fußfesseln durchsetzen

In Spanien gibt es bereits Erfahrungen mit dieser Art des Trackings von Gewalttätern. Dort gibt es auch die Möglichkeit, dass sowohl Täter als auch Opfer für die Dauer der Wegweisung Trackinggeräte tragen, wobei bei der Polizei Alarm geschlagen wird, wenn sich der Gefährder weniger als 500 Meter dem Opfer nähert. Auch in einzelnen deutschen Bundesländern gibt es bereits Regelungen zum Tracking von weggewiesenen Gefährdern, ebenso in der Schweiz. Die frühere SPÖ-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hat bereits 2009 einen Vorstoß in diese Richtung gemacht.