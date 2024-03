Wenn jede Sekunden zählt: Hilfe für Gewaltopfer

Betroffenen Zuflucht bieten

„Für die von Männern ermordeten Frauen kommt jede Hilfe zu spät. Umso wichtiger ist das in Niederösterreich gut ausgebaute Netzwerk an Einrichtungen und Initiativen, das Hilfe in Notlagen bietet. Mädchenberatungsstellen, Frauenhäuser und das Gewaltschutzzentrum bieten anonyme, unkomplizierte und rasche Unterstützung, teilweise rund um die Uhr. Wir können nicht jede Gewalttat verhindern, aber wir müssen alles unternehmen, um Opfern Schutz zu bieten“, so ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.