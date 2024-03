Prima la musica: Kleine Bühnenstars räumten ab

Musikalische Höchstleistungen wurden diese Woche in der CMA Ossiach geboten: 290 Talente haben auf drei Bühnen ihr Können bewiesen. Jeder, der in den 16 Kategorien dabei gewesen ist, hat seinen persönlichen Sieg mitgenommen. Und dabei gabs einen Rekord: 88 Musiker und Musikerinnen, sie zählen zur Elite des Landes, werden ab Mitte Mai beim Bundeswettbewerb in Südtirol weiter um einen Stockerlplatz kämpfen.