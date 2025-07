Schneit‘ln und schnat‘n: Futter von der Luftwiese

Schon am 23. und 24. Juli wird in der Filz-Werkstatt nass und trocken gearbeitet. Am 26. Juli führen Jasmine Ampferthaler und die Theatergruppe Elithé um Ernst Müller durchs Museum und damit zu Stationen des Dienstbotendaseins, am 2. 8. lädt Ernst Müller zu einem neuen Sagen-Solo. Was die Großeltern als Kinder spielten, können junge Leute am 13. und 14. 8. ausprobieren, Wäsche wird am 21.8. wie damals gewaschen.