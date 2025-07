Auto gegen Motorrad: Biker über Wagen geschleudert

Ein 87-jähriger Autolenker war in Köttmannsdorf gerade auf der einspurigen Gemeindestraße talwärts unterwegs, als ihm plötzlich in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Motorradfahrer entgegenkam. Weder der Pensionist, noch der 19-jährige Biker konnten rechtzeitig ausweichen. Und so kam es zum Frontalzusammenstoß.