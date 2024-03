„Das ist ein Eingriff in den Wettbewerb!“

Was für Kopfschütteln sorgt. Geschäftsführer Peer Jaekel: „Es überrascht mich, dass nach einem am Montag ausgesprochenen Urteil bereits am Freitag ein Berufungsverfahren stattfindet – so etwas ist mir grundsätzlich neu. Unabhängig davon, ob die Strafe gerechtfertigt ist oder nicht, ist es ein Eingriff in den Spielbetrieb! So etwas hätte von von der Bundesliga in dieser Form nicht erwartet. Ich bin echt überrascht. Das ändert aber gar nichts an unserer Spiel-Vorbereitung - wir sind bereit!“