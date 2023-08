Nach Insolvenz saß Karweina wieder im Kinderzimmer

Konkurs

Was er meint? Weniger die Vorsaison, in der er in der Rückrunde nur 196 Minuten ran durfte, oft nur auf der Tribüne saß. Viel mehr seine Zeit bei Drittligist Türkgücü München. Die seinen absoluten Tiefpunkt markierte - zumal der Klub im März 2022 in den Konkurs schlitterte.