Austria Salzburg reicht Unterlagen für 2. Liga ein

Montagabend, kurz nach 22 Uhr war es so weit: Westligist Austria Salzburg reichte die Lizenzunterlagen für den Aufstieg in die 2. Liga ein. Was vor einem halben Jahr noch fast unmöglich erschien, ist seit gestern also Realität. „Es war intensiv, aber nie in Form einer Belastung. Wir machen womöglich viele Austrianer damit glücklich. Das sehen wir als Privileg. Unsere Fans tragen unglaublich viel zum funktionierenden Verein bei“, sagte Obmann David Rettenbacher.