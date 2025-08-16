„Rock am Platz“ gibt es wieder regelmäßig

Organisiert wird der Event unter dem Dach des örtlichen Tourismusverbands von den fünf Jugendvereinen: Trachtenmusikkapelle, Landjugend, Schiclub, Brauchtumsgruppe und USV Köstendorf. Künftig soll es die Musikveranstaltung wieder regelmäßig geben – alle zwei Jahre anstelle von, wie in der Vergangenheit, jährlich.