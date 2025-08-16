„Rock am Platz“ gibt es wieder regelmäßig
Nach Pause
Nach sechs Jahren Pause war es am Freitag soweit: „Rock am Platz“ feierte seine Neuauflage mitten in Köstendorf. Bei freiem Eintritt spielten für die Besucher zahlreiche, rockige Bands aus dem Flachgau und Umgebung.
Organisiert wird der Event unter dem Dach des örtlichen Tourismusverbands von den fünf Jugendvereinen: Trachtenmusikkapelle, Landjugend, Schiclub, Brauchtumsgruppe und USV Köstendorf. Künftig soll es die Musikveranstaltung wieder regelmäßig geben – alle zwei Jahre anstelle von, wie in der Vergangenheit, jährlich.
Erstmals gab es heuer zudem zwei Bühnen: die Hauptbühne für Bands, eine kleinere für Solokünstler und als Gelegenheit für weniger bekannte Musiker, um gemeinsam zu spielen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.