Im Raika-Streit bekommt Region rote Rückendeckung

Dass die Raiffeisen insgesamt sieben Bankfilialen vom Zentralraum bis ins südliche Niederösterreich schließen will, wird in der betroffenen Region nicht kampflos zur Kenntnis gekommen. Wer sich in die Reihen der Kritiker einreiht - und warum Bankengründer Friedrich Raiffeisen laut ihnen im Grab rotieren würde.