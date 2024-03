„Das größte Problem ist der Fachkräftemangel“

„Das Bild, das in den Medien von der Ukraine gezeichnet wird, ist zu drastisch. In der Hauptstadt Kiew verläuft das Leben ganz normal. Abends kann man dort genauso sicher spazieren gehen wie in Klagenfurt“, erklärt der Sicherheitsexperte Axel Wochinger, Geschäftsführer von Result Group. „Bis zur Front sind es bis zu 700 Kilometer, dort sieht die Lage natürlich anders aus.“