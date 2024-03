Mann (26) attackiert Internet-Bekannte mit Messer

Mann ist zurechnungsfähig

Eines der Gutachten bescheinige ihm Zurechnungsfähigkeit, so ein Gerichtssprecher. Der Mann bestreite allerdings den Vorsatz und die Tötungs- und Verletzungsabsicht. Der gebürtige Israeli aus München soll, so die Anklage, am 16. Oktober überraschend seine Internet-Bekanntschaft aufgesucht und sie schon in der Wohnung drei Stunden festgehalten haben. Laut Anklage habe er der Frau schon hier die ersten Verletzungen mit dem Messer zugefügt.