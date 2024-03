„Fallout“: Der erste Trailer zur Amazon-Serie

„Fallout“ erzählt einer Pressemitteilung zufolge „die Geschichte von Habenden und Habenichtsen in einer Welt, in der so gut wie nichts mehr zu haben ist. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, wieder in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und sind schockiert, als dort eine unglaublich komplexe, fröhlich-schräge und enorm gewalttätige Welt auf sie wartet.“