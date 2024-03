Signa-Sitz, Sittenwächter und Ex-Minister im Fokus

„Der Tiroler“, wie ihn Wolfgang Peschorn, Anwalt der Republik, am ersten Tag des COFAG-Untersuchungsausschusses nannte, stand auch am zweiten Befragungstag im Erwin Schrödinger Lokal voll im Mittelpunkt - ohne selbst anwesend zu sein. Für Aufsehen sorgte einmal mehr auch Benkos Privatjet. Wie aus den Beamten-Befragungen hervorging, finanzierte der Steuerzahler das besagte Flugzeug mit neun Millionen Euro mit, was unter den meisten Fraktionen für Kritik sorgte.