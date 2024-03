Die 99ers stellen ihre ersten Neuzugänge vor

Vor zwei Wochen ging die Horror-Saison der Graz 99ers mit der 37. Niederlage im 48. Spiel zu Ende. Nun weht aber ein Frühlingslüfterl durch den Liebenauer „Bunker“, unter dem neuen Präsidenten Herbert Jerich will der Verein in eine erfolgreiche Zukunft aufbrechen. Am Freitagvormittag präsentiert der Neo-Eishockey-Boss seine Pläne, wird dabei nicht nur seinen Vorstand vorstellen, sondern auch die ersten Zugänge offiziell bekannt geben.