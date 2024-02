„Ich werde immer ein Fan der 99ers bleiben!“

Woran hat’s gelegen, dass die Saison zum 25-jährigen Vereinsjubiläum derart in die Binsen gegangen ist?

Ich weiß nicht, wo das große Problem wirklich gelegen ist. Von den Trainern, die wir geholt haben, dachten wir, es wären Spitzentrainer. Offensichtlich haben wir uns getäuscht. Die Trainer konnten sich die Mannschaft selbst zusammenstellen, aber ohne jemanden herauszugreifen, haben sie bei den Importspielern tief ins Klo gegriffen. Dazu kam das Pech mit Verletzungen und wir haben von Beginn an viele Partien mit einem Tor Unterschied verloren. Ich kann der Mannschaft bis zuletzt nicht das Bemühen absprechen, aber es hat nicht sollen sein - es waren in jeder Phase falsche Personalien am Werk. Manche Entscheidungen kann ich nicht nachvollziehen, wir hätten auch am Trainersektor früher reagieren müssen.