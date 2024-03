Den Grünen einschenken | Beifang

Jetzt gibt die ÖVP gegen ihren Koalitionspartner so richtig Gas. In der „Krone“ schenkt nun auch der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer den Grünen so richtig ein. „Wir schätzen es nicht sehr, wenn man nur belehrt wird und außerhalb der Rechtsordnung moralisierend versucht, irgendwelche Grenzen aufzuzeigen“, sagt er zum Streit-Thema Bodenschutz im „Krone“-Podcast. Zuständig für die Raumordnung seien die Landesräte, denen die Grünen nichts auszurichten bräuchten, das zeuge nämlich von einem „etwas eigenartigen Demokratieverständnis“. Es wird wohl nicht die letzte heftige schwarz-türkise Attacke auf die Grünen sein. In den voraussichtlich sechseinhalb Monaten bis zu den Nationalratswahlen werden wir garantiert noch einiges erleben.