Tesla ist bis Ende nächster Woche lahmgelegt

Der Grundpreis pro E-Auto beträgt 45.000 Euro. Wie berichtet, hatte ein Brand an einem Hochspannungsmast in der Nähe des Tesla-Werks am Dienstag die Stromzufuhr unterbrochen. In einem Schreiben im Internet bekannte sich die „Vulkangruppe Tesla abschalten!“ zu der Tat. Die Organisation wird vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Sie hatte sich bereits zu einem 2021 verübten Anschlag auf überirdisch verlegte Hochspannungskabel zur Baustelle der Tesla-Fabrik bekannt.